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أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع أول تعاملات في رمضان

10:24 ص الإثنين 06 مايو 2019
أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع أول تعاملات في رمضان

ارشيفية

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

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