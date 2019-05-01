أسعار الذهب العالمية تتراجع بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب الأسهم الأمريكية ليل أمس الثلاثاء في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسعار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب، بحسب رويترز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.

ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين اليوم سعيا لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار.