الدولار الجمركي يتراجع للشهر الرابع ويسجل 17.24 جنيه في مايو

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزير المالية، محمد معيط، على تثبيت سعر الدولار الجمركي، للسلع الاستراتيجية والضرورية عند مستوى 16 جنيها، خلال شهر مايو.

وقالت المصلحة إنها حددت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية عند مستوى 17.2409 جنيه في مايو، مقارنة بنحو 17.3853 جنيه في أبريل.

وبهذا يتراجع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية للشهر الرابع على التوالي، بعد أن خفضته الوزارة في فبراير من 17.97 جنيه إلى 17.70 جنيه، ثم إلى 17.59 جنيه في مارس، ثم إلى 17.39 جنيه في أبريل.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.