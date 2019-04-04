رويترز: مصر بصدد جمع ملياري يورو من سندات على شريحتين

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن مصر تتجه لجمع ملياري يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلف من شريحتين لأجل ستة أعوام و12 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وستجمع مصر 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثني عشر عاما، وتعرض السندات عائدا يبلغ 4.75 بالمئة و6.375 بالمئة على الترتيب.

وقالت الوثيقة إن السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليار يورو.