"الدلتا للسكر" تستهدف إنتاج 300 ألف طن بنهاية الموسم الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إن شركته تستهدف إنتاج 300 ألف طن سكر بنهاية موسم 2019، بحسب محضر الجمعية العامة للشركة والذي أرسلته للبورصة اليوم الخميس.

وأضاف عبد الحافظ خلال كلمته في الجمعية العامة للشركة والتي عقدت السبت الماضي، أن الشركة انتهت من إنتاج 127 ألف طن سكر منذ بداية الموسم، أي خلال الفترة من أول فبراير الماضي وحتى نهاية مارس.

وتتوقع الشركة أن تصل كمية البنجر المورد لها خلال الموسم الحالي إلى 2.1 مليون طن، حيث استلمت الشركة بالفعل نحو 970 ألف طن بنجر من إجمالي الكمية المتوقع توريدها، حيث تعاقدت الشركة على توريد إنتاج 114 ألف فدان هذا العام مقابل 92 ألف فدان في العام الماضي، وفقا لعبد الحافظ.

وقالت الشركة إنها تتوقع إنتاج 120 ألف طن علف، و110 ألف طن مولاس بنهاية الموسم، فيما تمكنت من إنتاج نحو 52 ألف طن علف، و50 ألف طن مولاس منذ أول فبراير وحتى نهاية مارس.

وبلغت مبيعات الشركة في العام الماضي 2.4 مليار جنيه مقابل 2.06 مليار جنيه بزيادة قدرها 364 مليون جنيه، فيما بلغت صافي أرباح الشركة خلال عام 2018 نحو 344 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن أسعار السكر تراجعت عالميا العام الماضي ما تسبب في انخفاض الأسعار محليا ونتج عنه انخفاض المبيعات، حتى وصل السحب على المكشوف بنهاية العام الماضي إلى 1.8 مليار جنيه، قبل أن تتمكن الشركة من التعاقد مع الشركة القابضة الغذائية على توريد 320 ألف طن سكر.