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    السويدي إلكتريك توقع عقدا بقيمة 1.7 مليار جنيه مع المصرية لنقل الكهرباء

    03:34 م الخميس 04 أبريل 2019
    السويدي إلكتريك توقع عقدا بقيمة 1.7 مليار جنيه مع المصرية لنقل الكهرباء

    شركة السويدي إلكتريك

    كتبت- دينا خالد:

    وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، عقداً بقيمة 1.7 مليار جنيه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

    وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن العقد يتضمن تصميم وتوريد وإنشاء خط 2 لوط هوائي بقدرة 500 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح بطول 195 كم وخط ربط نجع حمادي الصناعية بنبان.

    وأشارت الشركة، إلى أن التنفيذ سيتم خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

    وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

    شركة السويدي إلكتريك الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجع حمادي

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