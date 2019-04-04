السويدي إلكتريك توقع عقدا بقيمة 1.7 مليار جنيه مع المصرية لنقل الكهرباء
كتبت- دينا خالد:
وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، عقداً بقيمة 1.7 مليار جنيه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن العقد يتضمن تصميم وتوريد وإنشاء خط 2 لوط هوائي بقدرة 500 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح بطول 195 كم وخط ربط نجع حمادي الصناعية بنبان.
وأشارت الشركة، إلى أن التنفيذ سيتم خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.
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