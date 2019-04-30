أرباح "جهينة" تتراجع 11.3% خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية، تراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، وصل صافي ربح جهينة خلال أول 3 أشهر من 2019 إلى 71.6 مليون جنيه مقابل 80.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.73 مليار جنيه مقابل نحو 1.55 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 11.6%.

وساهم ارتفاع ما دفعته الشركة عن ضريبة الدخل في تراجع صافي ربحها، حيث زادت مدفوعات الشركة عن ضريبة الدخل خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 30.4 مليون جنيه مقابل 14.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 111.1%.

وفي بيان للشركة أرسلته للبورصة أيضا اليوم، احتل قطاع الألبان صدارة الإيرادات المجمعة، بمساهمة بلغت 52.4% من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت 908 ملايين جنيه بنسبة زيادة 14% عن إيرادات القطاع خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما ساهم قطاع الزبادي بنسبة 20.4% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث بلغت إيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 354 مليون جنيه بنسبة زيادة 12% عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وساهم قطاع العصائر بنسبة 18.5% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث بلغت إيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 321 مليون جنيه بنسبة زيادة 12% عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وقالت الشركة: "على الرغم من التحديات التي ما زال يواجهها القطاع سواء على مستوى القوة الشرائية للمستهلك وارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى انتهاء الإعفاء الضريبي لبعض شركات المجموعة وبدء تطبيق رسوم التأمين الصحي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 71.6 مليون جنيه".

ووفقا لبيان الشركة، ارتفعت بدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نحو 5 ملايين جنيه مقابل 355 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 1297.2%.