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    المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 44.11 مليار دولار في مارس

    04:05 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 44.11 مليار دولار في مارس

    البنك المركزي

    كتبت- مصطفى عيد:

    ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 52 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الماضي.

    وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية مارس إلى 44.112 مليار دولار مقابل 44.060 مليار دولار في نهاية فبراير.

    وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر، ثم عاودت الصعود في يناير بشكل طفيف بقيمة 67 مليون دولار.

    البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي دولار

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