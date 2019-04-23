أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.16 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.