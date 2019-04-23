وزير قطاع الأعمال العام: "أنا صنايعي في البورصة"

كتبت- ياسمين سليم:

وصف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نفسه بأنه "صنايعي في البورصة".

وقال توفيق خلال افتتاح مؤتمر البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، إنه ساهم في تأسيس أكبر بنك استثمار في مصر.

وأضاف أنه ساهم أيضا في إدخال عدد من الإصلاحات على سوق المال، منها التداول الإلكتروني.

وذكر توفيق أن السوق المصري يتطور، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التطورات هي خاصية "الشورت سيلينج" والذي من المتوقع أن يطبق في الربع الرابع هذا العام.

وقال إن وزارة القطاع العام في طريقها لطرح جزء من الشركات الرابحة، وكذلك توقيع عقود للإدارة والتشغيل لبعض الشركات مع القطاع الخاص.