أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أول تعاملات بعد تراجع الأسبوع الماضي

كتب- مصطفى عيد:

رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشين، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتهما مساء الخميس الماضي.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشين إلى 17.17 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.25 جنيه.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة 17.15 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، وكريدي أجريكول 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار في البنوك شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 14 قرشا، حيث انخفض متوسط السعر إلى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع أول أمس الخميس مقابل نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.