ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والخيار البلدي والجوافة بين 25 قرشا وجنيه، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البصل والباذنجان والفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيهًا.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.