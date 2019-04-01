لأول مرة منذ 4 سنوات.. صادرات مصر البترولية أكبر من وارداتها في 6 شهور

كتبت- ياسمين سليم:

حقق الميزان التجاري البترولي فائضًا أوليًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين فإن الميزان التجاري البترولي حقق فائضًا بلغت قيمته 150.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018-2019 مقابل عجزًا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.

والميزان التجاري البترولي يعبر عن الفارق بين صادرات مصر البترولية ووارداتها البترولية.

وقال البنك المركزي، إن مدفوعات مصر عن الواردات البترولية انخفضت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 2.1% لتسجل نحو 5.8 مليار دولار نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والخام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت مصر توقفها عن استيراد الغاز المسال، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز نتيجة الاكتشافات الكبيرة في حقول الغاز في البحر المتوسط والدلتا وعلى رأسهم حقل الغاز العملاق ظُهر.

وبلغت حصيلة صادرات المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 تحول ميزان المدفوعات إلى عجز مقارنة بتحقيقه فائضًا خلال نفس الفترة عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت بيانات المركزي تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قيمته 1.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين مقابل تحقيقه فائضًا كليًا بقيمة 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.