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    السودان يخفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيها

    01:59 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    السودان يخفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيها

    الدولار

    القاهرة – وكالات:

    نقلت وكالة رويترز، عن وثيقة اطلعت عليها، اليوم الثلاثاء أن السودان خفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيها للدولار من 18 جنيها.

    وقرر مجلس الوزراء أيضا منح خصم نسبته 75% على رسوم الأرضية للشحنات والحاويات العالقة في الموانئ السودانية في الفترة من الأول وحتى الخامس والعشرين من فبراير، وفقا للوثيقة التي تحمل تاريخ 26 فبراير.

    ودعا رجال أعمال سودانيون مرارا الحكومة إلى خفض سعر الصرف لمساعدتهم في شراء الدولار في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية.

    الدولار السودان الدولار الجمركي مجلس الوزراء

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