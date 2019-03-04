تراجع كبير في البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والبرتقال البلدي والبرتقال السكري بين 25 قرشًا و2.75 جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات .

وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة بين 25 قرشًا و 1.5جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوت:

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و3.75 جنيه، بتراجع 2.75 جنيه.

البصل بين 3.5 و5. 5 جنيه.

الكوسة بين جنيهات 6 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.