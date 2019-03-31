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    البلطي يرتفع 7 جنيهات في سوق الجملة.. أسعار السمك اليوم

    11:18 ص الأحد 31 مارس 2019
    البلطي يرتفع 7 جنيهات في سوق الجملة.. أسعار السمك اليوم

    السمك البلطي

    كتبت- دينا خالد:

    قفز سعر كيلو السمك البلطي، 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، ليتراوح بين 29 و33 جنيهًا، مقارنة بأسعاره أمس.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

    وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا أيضا بين 43 و45 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها.

    وحافظ سعر كيلو الكابوريا على مستواه، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيها.

    السمك البلطي أسعار السمك سوق العبور

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