هالة السعيد تشارك في فعالية "دعم الشباب ورقمنة ودمج أفريقيا" بالمغرب

القاهرة- مصراوي:

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الفعالية التي أقامها تحالف الشباب من أجل القيادة والتنمية في أفريقيا تحت عنوان "دعم الشباب الأفريقي ورقمنة ودمج أفريقيا"، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، واجتماع اللجنة الاقتصادية للمؤتمر في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب.

وأكدت هالة السعيد خلال كلمتها التي ألقتها خلال الفعالية، أنه عند إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الاستراتيجية الأممية، كان الشباب هم الجزء الرئيسي في النهج التشاركي لإعداد الرؤية ليس فقط هذا بل أن الشباب يمثلون محوراً مشتركاً في الـ 17 هدفا من أهداف الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن رؤية مصر2030 تهدف إلى جعل الشباب أكثر إبداعية وابتكارا وإنتاجية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والتكنولوجيا.

وتابعت السعيد أن مصر تعمل على تمكين الشباب بتزويدهم بالكثير من بناء القدرات، موضحة أنه تم بالفعل البدء منذ 3 سنوات بإطلاق برنامج تأهيل الشباب للقيادة، والذي يتم بشكل متصل على كافة المحافظات بجذب الشباب لتشجيعهم وإمدادهم بالمزيد من المهارات لتعزيز قدراتهم، كما تم البدء في إضفاء الطابع المؤسسي على هذا البرنامج.

وكانت هالة السعيد ألقت الكلمة الافتتاحية بفعاليات الدورة الـ 52 من اجتماع اللجنة الاقتصادية بمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بصفة مصر رئيساً للاتحاد الأفريقي للعام الحالي 2019.