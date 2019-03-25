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    رويترز:مصر تعود لتسديد مقابل الحبوب خلال180 يوما بدلا من السداد الفوري

    12:37 م الإثنين 25 مارس 2019
    رويترز:مصر تعود لتسديد مقابل الحبوب خلال180 يوما بدلا من السداد الفوري

    قمح

    القاهرة-وكالات:

    قال مصدر حكومي مطلع وتجار، اليوم الاثنين، لوكالة رويترز إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ستعود إلى نظام السداد لمورديها للحبوب في غضون 180 يوما بدلاً من السداد عند الاطلاع.

    وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قالت في يناير الماضي، إنها ستبدأ السداد الفوري عند الاطلاع بعد أن حصلت على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لمشترياتها في المناقصات العالمية.

    وقال المصدر الحكومي ،"بمقدورنا التبديل بين طريقتي السداد إذا لم يكن التمويل متاحًا".

    وأضاف ، أنه في المناقصة القادمة التي سيُعلن عنها ستكون التسهيلات لمدة 180 يومًا.

    ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للوكالة.

    القمح استيراد القمح السلع التموينية

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