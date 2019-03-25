البريد يتيح تحويل الأموال من السعودية ويخطط لتعميمها بالخليج

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إنه سيتم إتاحة خدمات تحويل الأموال من الخارج عبر مكاتب البريد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصغير، لمصراوي، أنه تمت إتاحة الخدمة بشكل تجريبي في السعودية، على أن يتم تعميمها بمختلف دول الخليج بداية من الإمارات والكويت، وذلك لتسهيل تحويل أموال المصريين العاملين بالخارج.

وكانت هيئة البريد أتاحت سداد رسوم عدد من الخدمات من خلالها في العام الماضي، منها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة، وسداد المصروفات الدراسية، وخدمات التصديق القنصلي، وخدمات الأحوال المدنية، وتحديث بطاقات التموين، وحجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.