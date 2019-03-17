تخفيضات عيد الأم تفشل في تنشيط سوق المفروشات والسجاد

كتبت- شيرين صلاح:

تنتظر المحلات التجارية المتخصصة في بيع المفروشات والسجاد موسم عيد الأم من كل عام لتنشيط حركة البيع، إلا أن هذا العام فشل عيد الأم في تنشيط المبيعات، حسبما قال تجار لمصراوي.

ويقول مصطفي عبد الستار، نائب مدير المبيعات بأحد محلات السجاد بمنطقة المهندسين، لمصراوي، إن المحل قرر وضع تخفيضات تصل إلى 60% على جميع أنواع السجاد بمناسبة اقتراب عيد الأم.

وأضاف أن حركة البيع والشراء ليست جيدة خلال هذة الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإقبال كان أفضل العام الماضي.

وقال أحمد عبد الستار، مالك أحد محلات السجاد بمنطقة حلوان، إنه كان يتوقع أن يكون هناك إقبالًا كبيرًا للزبائن بالمحل لشراء هدايا عيد الأم مثلما حدث العام الماضي، إلا أن حركة البيع لم تشهد جديد منذ بداية الشهر، حسب قوله.

ويأمل أحمد، أن ترتفع حركة البيع ولو بنسبة بسيطة قبل انتهاء موسم عيد الأم.

وبرغم التخفيضات التى وصلت إلى 30% بمحل يسري أحمد، صاحب أحد محلات المفروشات بمنطقة حلوان، إلا أن هذه النسبة لم تجذب الزبائن.

وأرجع شريف يحيى، بائع بأحد محلات المفروشات بمنطقة حلوان، فشل عيد الأم هذا العام في جذب الزبائن إلى ارتفاع أسعار المفروشات هذا العام عن العام الماضي.

"مافيش حاجة سعرها أقل من 350 جنيه والناس حالتها المادية مش زي الأول"، وفقًا لقوله.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن عيد الأم لم يؤثر على حركة البيع والشراء بقطاع الصناعات النسيجية.

وتابع المرشدي، أن حركة البيع بقطاع الصناعات النسيجية خلال هذا العام تسير بمعدلها الطبيعي.