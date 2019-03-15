4 عملات عربية تتراجع أمام الجنيه مع هبوط الدولار خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، مع استمرار تراجع الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي 5 قروش ليسجل أمس الخميس 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع، مقابل 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 57.08 جنيه للشراء و57.47 جنيه للبيع مقابل 57.23 جنيه للشراء و57.66 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس4.63 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع، مقابل 4.65 جنيه للشراء و4.67 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.74 جنيه للشراء و4.75 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري ليسجل 4.51 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، مقابل 4.52 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 13 قرشًا للشراء و20 قرشا للبيع، ليسجل أمس 22.91 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع، مقابل 22.78 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي، 5 قروش بينما تراجع سعر البيع قرشين، ليسجل أمس الخميس 19.60 جنيه للشراء و19.79 جنيه للبيع مقابل 19.55 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.