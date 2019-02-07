التموين تستبعد العرض الهندي من مناقصة الأرز.. ومصادر: الصين الأقرب للفوز

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون في تجارة الأرز، لمصراوي، إن الهيئة العامة السلع التموينية، قامت بفض المظاريف الفنية لمناقصة الأرز الثانية خلال العام المالي الجاري، أمس الأربعاء، وتم استبعاد العرض المتقدم من الأرز الهندي وقبول الثلاثة عروض الأخرى المتقدمة لها من فيتنام والصين.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب مضرب، لمصراوي، اليوم الخميس، إن الهيئة استبعدت العرض المقدم لها من الهند لتوريد الأرز بعد اختبارات الطهي والتذوق، ونجحت العروض الثلاثة الأخري لتوريد الأرز من فيتنام والصين في الاختبار.

وكانت هيئة السلع التموينية تلقت 4 عروض من الهند وفيتنام والصين في ثاني مناقصاتها العالمية لهذا العام لشراء الأرز ، بحسب ما قاله الوليلي، لمصراوي في وقت سابق.

"شركة تقدمت بنحو 20 ألف طن للأرز الهندي، و20 ألف طن للأرز الفيتنامي، وشركة تقدمت بعرضين للأرز الصيني أحدهما بنحو 20 ألف طن والآخر بنحو 47 ألف طن"، وفقًا لقوله.

وأضاف الوليلي، لمصراوي، أنه من المتوقع قبول هيئة السلع التموينية أحد عرضي الأرز الصيني، على أن الأقرب سعراً للأرز الذي تم توريده في المناقصة الأولى.

وتعاقدت وزارة التموين، خلال ديسمبر الماضي، في المناقصة الأولى على استيراد 47.5 ألف طن من الأرز الصيني، بسعر 405 دولارات للطن، بعد مفاوضات طويلة بين الوزارة والموردين لتخفيض السعر.

وتوقع الوليلي، حدوث مفاوضات لخفض سعر الأرز الأبيض المقدم من أصحاب العروض لهيئة السلع التموينية، نظراً لأن الأسعار المتقدمة من قبل الموردين تتراوح بين 415 و450 دولاراً للطن خلال هذه المناقصة.

"ولكن الهيئة تريد الإسراع في خطوات استيراد هذه الشحنة من الأرز استعداداً لشهر رمضان المقبل وبالتالي من المتوقع ألا تطول جولة المفاوضات المتوقعة"، وفقًا للوليلي.

ووفقًا لما قاله مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، فإن هيئة السلع التموينية ستعلن عن قبول العروض المتقدمة لها في أسرع وقت، حتى تصل هذة الشحنات إلى مصر قبل شهر رمضان المقبل.

وقال النجاري، لمصراوي، إنه يتوقع أن يطرح كيلو الأرز بالأسواق بسعر 8.75 جنيه بعد وصول كميات الأرز من هذه المناقصة.

ويبلغ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بالمضارب نحو 9 جنيهات للكيلو، والعريض الحبة 11 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 8 و9 جنيهات، وفقًا لمصطفى النجاري.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

وقررت وزارة الري، في فبراير الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزورعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي.

وغلظت الحكومة خلال الموسم المنتهي، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة، وهو ما يعني أن إنتاج مصر سينخفض هذا الموسم.