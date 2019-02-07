اتش سي تتوقع تأخر خفض الفائدة وصعود الدولار إلى 19.6 جنيه بنهاية 2019

القاهرة- وكالات:

توقعت شركة ‬اتش.سي للأبحاث، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية في مصر عاما وخفضا تدريجيا للجنيه، وفقا لوكالة رويترز.

وكان البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر الماضي، حيث كانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وقالت اتش سي، إن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار، حسبما نقلت الوكالة.

وقالت الشركة إن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.

وأرجعت ‬اتش سي توقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2017-2018، وانخفضت 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وسجل الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 15.2% على أساس سنوي.

وقالت اتش سي إن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري، وتبدي اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدي إلى تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية، وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021، وفقا لتقديراتها.