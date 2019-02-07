التنمية الصناعية: 430 مشروعا مخطط إقامتها الفترة المقبلة باستثمارات 161 مليار جنيه

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع إقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعاً بحجم استثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه، وبمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأضاف غازي أن هذه المشروعات تشمل 151 مشروعاً في مجال الصناعات الهندسية، و96 مشروعاً في مجال الصناعات الغذائية، و102 مشروع في مجال الصناعات الكيماوية، و50 مشروعاً في مجال الغزل والنسيج، و31 مشروعاً في مجال مواد البناء.

وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشاؤها باستثمارات عالمية ومحلية، حيث تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية، و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية، و13 مشروعاً باستثمارات آسيوية، و4 مشروعات باستثمارات أمريكية، بالإضافة إلى 360 مشروعاً باستثمارات محلية.

وذكر غازي أن هذه المشروعات تعكس ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية في السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية المهمة على المستويين الإقليمي والقاري.