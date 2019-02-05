أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيهين في الجرام الواحد مقارنة بمستواها أمس، وذلك تأثرا بصعود سعر المعدن عالميًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمصر إلى 647 جنيهًا مقابل 645 جنيهًا أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 555 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى5176 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر كبح مكاسب المعدن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3% إلى 1315 دولارا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.