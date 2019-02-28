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    جي بي أوتو تتحول للربحية في 2018 بفضل زيادة المبيعات

    03:33 م الخميس 28 فبراير 2019
    جي بي أوتو تتحول للربحية في 2018 بفضل زيادة المبيعات

    شركة جي بي أوتو

    كتبت- شيماء حفظي:

    تحولت شركة جي بي أوتو، للربحية خلال العام الماضي، نتيجة نمو مبيعاتها، وفقًا لبيانات القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

    وأظهرت القوائم المالية للشركة، تحقيق صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 636.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 723.7 مليون جنيه في 2017.

    وحققت الشركة زيادة في المبيعات بنحو 45.8% لتسجل العام الماضي 25.8 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه في 2017.

    وتعمل جي بي أوتو في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات وتم تأسيسها في يوليو 1999.

    شركة جي بي أوتو القوائم المالية البورصة

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