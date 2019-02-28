جي بي أوتو تتحول للربحية في 2018 بفضل زيادة المبيعات

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة جي بي أوتو، للربحية خلال العام الماضي، نتيجة نمو مبيعاتها، وفقًا لبيانات القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، تحقيق صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 636.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 723.7 مليون جنيه في 2017.

وحققت الشركة زيادة في المبيعات بنحو 45.8% لتسجل العام الماضي 25.8 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه في 2017.

وتعمل جي بي أوتو في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات وتم تأسيسها في يوليو 1999.