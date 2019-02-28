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    تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    12:01 م الخميس 28 فبراير 2019
    تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع أسعار كيلو الطماطم والبصل والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    بينما ارتفعت أسعار كيلو الكوسة والبرتقال السكري بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم، وفقا لموقع سوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

    البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه بتراجع 25 قرشا.

    الكوسة بين 6 و10 جنيهات بزيادة جنيه.

    الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات بتراجع جنيهين.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3.5 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

    الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة أسعار الجملة سوق العبور

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