غدا.. وزيرا الاستثمار والمالية ومميش يبدأون زيارة إلى كوريا الجنوبية

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدا الاثنين، زيارة ترويجية للاستثمار بعاصمة كوريا الجنوبية "سول"، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والكوريين، كما ستلتقي الوزيرة ووزير المالية والفريق مهاب مميش، بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية.

كما سيلتقي المسؤولون المصريون مع رئيس الوزراء الكوري ونائبه، وسيقومون بزيارة إلى أحد المشروعات الكورية، في إطار الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في إنشاء المناطق الاستثمارية، وفقا للبيان.

وأعربت وزيرة الاستثمار، عن حرص مصر على الاستفادة من الزيارة بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في ظل الشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر.

كما أعربت الوزيرة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، وتطوير البنية الأساسية بما يعزز من بيئة الاستثمار، داعية الشركات الكورية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

وتبلغ الاستثمارات الكورية في مصر 560 مليون دولار، وتتضمن أبرز الشركات الكورية المستثمرة في مصر سامسونج، وإل جي، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون المثمر بين مصر وكوريا الجنوبية منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها في مارس 2016.

وقال وزير المالية، إن الاجتماعات سوف تتناول بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرا، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية، بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وذكر الفريق مهاب مميش أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين هيئة قناة السويس وبين الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية، خاصة في مجال صناعة السفن، كما تستهدف الزيارة عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصاية لقناة السويس على المستثمرين في كوريا.