وزيرة الاستثمار: 80% من التمويل متناهي الصغر يذهب للسيدات

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80%، كما تعمل الوزارة على زيادة نسبة حصول المرأة في كافة التمويلات والمنح.

وأضافت خلال مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر، اليوم السبت أن الحكومة المصرية تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت في اصلاحات تشريعية لإزالة أي تحديات واجهت سيدات الأعمال.

وأشارت نصر، إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي والأساسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وأضافت نصر أن وزارتها حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وتعديلات قانون سوق رأس المال.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الإقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وذكرت نصر، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة في الوزارة.

وأكدت الوزيرة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن نصف التمويلات التي يقدمها الجهاز للشباب تذهب إلى المرأة، موضحة أن الجهاز يتيح خدمات مثل اشراك المرأة في المعارض المتخصصة وتم إنشاء وحدة لوضع استراتيجية للعمل على دعم المرأة، وتسويق منتجاتها.