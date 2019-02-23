بعد خسارته 10 جنيهات.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

عاودت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما خسر سعر الجرام نحو 10 جنيهات خلال اليومين الماضيين.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 650 جنيهًا، مقابل 647 جنيهًا خلال تعاملات الأمس، بزيادة 3 جنيهات/ مدفوعًا بالاترافع العالمي لسعر المعدن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 557 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 743 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مسجلة ثاني أسبوع من المكاسب، مع تعرض الدولار لضغوط من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وآمال بانفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 %إلى 1327.51 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.