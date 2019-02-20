إنفوجرافيك- مصر تجمع 17.5 مليار دولار من السندات الدولية منذ تعويم الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن برنامجها لطرح السندات الدولية، في خطوة هي الخامسة من نوعها منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لتصل حصيلة الإصدارات الخمس إلى نحو 17.46 مليار دولار.

وتضمنت هذه الإصدارات 4 طروحات بعملة الدولار الأمريكية بقيمة إجمالية وصلت إلى 15 مليار دولار، شاملة الإصدار الأخير، بينما كان هناك إصدار وحيد لسندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة في أبريل الماضي بقيمة 2 مليار يورو.

وقد لا يصبح هذا الطرح هو الأخير من نوعه قبل نهاية السنة المالية الحالية، حيث قال محمد معيط وزير المالية لوكالة رويترز اليوم، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل، ولكن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار.

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 93.1 مليار دولار مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وتستهدف وزارة المالية من طرح سندات في الأسواق الدولية تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض وإطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي، بحسب ما قال أحمد كجوك نائب وزير المالية في بيان اليوم.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي إصدارات السندات الدولية التي نفذتها مصر منذ تحرير سعر الصرف، وشرائحها، ومعدل الفائدة عليها وقت الإصدار.