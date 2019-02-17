أورنج تطلق خدمة رياضية لعملائها بالتعاون مع حازم إمام

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركتي أورنج للاتصالات، وفيكتوري لينك للحلول الرقمية، خدمة جديدة لعملاء أورنج بالتعاون مع حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو اتحاد كرة القدم المصري.

وتأتي الخدمة في شكل محتوى خدمي ترفيهي مسموع ومرئي ومقروء، بحيث تتم إتاحة الفرصة لعملاء أورنج التعرف على أخبار مصرية وتحليل المباريات الهامة، بالإضافة إلى التعرف على بعض الجوانب الشخصية من حياة حازم إمام.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، قال بيير إيتيان نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أورنج إن رعاية كرة القدم جزء من استراتيجية أورنج العالمية، حيث ترعى الشركة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكره القدم.