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السويدي إليكتريك تتعاقد لتوريد عدادات في مدغشقر بـ 36.7 مليون دولار

11:58 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السويدي إليكتريك تتعاقد لتوريد عدادات في مدغشقر بـ 36.7 مليون دولار

السويدي إليكتريك

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة – إحدى شركات السويدي إليكتريك – عقدًا بقيمة 36.7 مليون دولار لتوريد عدادات ذكية في مدغشقر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا لصالح شركة الكهرباء والمياه في مدغشقر، مدة تنفيذه 3 سنوات من تاريخ التوقيع.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

السويدي إليكتريك شركة اسكرا امكو البورصة إنتاج الكابلات الكهربائية

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