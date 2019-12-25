السويدي إليكتريك تتعاقد لتوريد عدادات في مدغشقر بـ 36.7 مليون دولار

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة – إحدى شركات السويدي إليكتريك – عقدًا بقيمة 36.7 مليون دولار لتوريد عدادات ذكية في مدغشقر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا لصالح شركة الكهرباء والمياه في مدغشقر، مدة تنفيذه 3 سنوات من تاريخ التوقيع.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.