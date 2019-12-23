مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 242.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 239.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.