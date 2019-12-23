رويترز: إعمار تبيع قمة برج خليفة.. والصفقة قد تصل لمليار دولار

القاهرة- وكالات:

تعمل شركة إعمار العقارية الإماراتية على تنفيذ عملة بيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، بمدينة دبي في صفقة قد تصل قيمتها مليار دولار، وذلك في ظل تباطؤ القطاع بالمدينة الإماراتية، بحسب ما قالت 4 مصادر لوكالة رويترز للأنباء اليوم.

وقال مصدران للوكالة، إن شركة إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع "قمة البرج"، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

وامتنعت إعمار، التي تملك حكومة دبي 29.2% فيها، وستاندرد تشارترد عن التعقيب، وفقا للوكالة.

وقال مصدر مصرفي للوكالة، إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.

وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

وطلب المصدران الأخيران عدم الكشف عن اسميهما، لأن الصفقة لم تعلن، وقالا إن عملية البيع بدأت في نوفمبر الماضي.

ويبلغ ارتفاع برج الخليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

ودبي مركز إقليمي للسياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال لكنها عانت من تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي.

وشكلت دبي لجنة تخطيط في سبتمبر الماضي لتقنين المشروعات العقارية، وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.

وتتخارج إعمار من أصول مرتبطة بقطاع الضيافة لتمويل العمليات الحالية والتوسع، بحسب مصدر في القطاع ومصرفي في دبي، وفقا للوكالة.