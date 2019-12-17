أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة 1.6% بنهاية تعاملات اليوم

03:46 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة 1.6% بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرن صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 13411 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.1% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 35.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 46.5 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى دعم المستثمرين الأجانب والعرب من خلال عمليات شراء الأسهم، مما أدى إلى وصول قيمة التداولات إلى 1.44 مليار جنيه لأول مرة منذ مدة طويلة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.22 % مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13404 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

البورصة مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

"اتصال" تطلق النسخة الأولى من مبادرة اللقاء التشبيكي بالتعاون مع "إيتيدا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أنا طيع مع القدر ومسالم.. لكني مقاتل حين يفرض القتال