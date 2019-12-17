مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة 1.6% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرن صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 13411 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.1% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 35.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 46.5 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى دعم المستثمرين الأجانب والعرب من خلال عمليات شراء الأسهم، مما أدى إلى وصول قيمة التداولات إلى 1.44 مليار جنيه لأول مرة منذ مدة طويلة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.22 % مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13404 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.