خريطة الأسعار: تراجع اللحوم وارتفاع البيض والدواجن واستقرار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

هبوط كبير في أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

11جنيهًا لكيلو البطاطس بسوق العبور اليوم الأحد

59 جنيهًا لكيلو السمك البلطي بسوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض ترتفع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)