"اتصال" تطلق النسخة الأولى من مبادرة اللقاء التشبيكي بالتعاون مع "إيتيدا"

كتب- علاء حجاج:

نظمت جمعية اتصال النسخة الأولى من مبادرة اللقاء التشبيكي بين الشركات الأعضاء والصناعة من ناحية والمجتمع الإكاديمي من الناحية الأخرى تحت شعار "من البحث إلى السوق" اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه المبادرة إلى توثيق التعاون بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي في الجامعات ومراكز البحوث بهدف تطوير منتجات جديدة باستخدام تكنولوجيات حديثة أو تطبيق البحوث العلمية وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق والاستخدام، ويعود هذا التعاون بالمنفعة المتبادلة بين الصناعة والجامعات مما ينعكس أثره على الاقتصاد القومي.

قال حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال في بيان صحفي اليوم، إن النسخة الأولى من المبادرة تستهدف خلق جيل قادر على مواجهة التحديات التي تظهر في المجتمع من خلال ربط الجامعة بالصناعة عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تمثلها "اتصال".

وتستهدف اتصال من التعاون مع برنامج آيتاك ITAC الممول من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن يقوم الأعضاء بالتعاون مع الجامعات بتصميم منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية محليًا وعالميًا مما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتراكم الثروات وبناء مستقبل أفضل وهكذا تحقق اتصال دورها في تطوير مجال التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة لحياة أفضل مليئة بالابتكار والتعاون.