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البنك الأهلي يمد فترة إعفاء القروض الشخصية من المصاريف الإدارية

07:02 م الخميس 12 ديسمبر 2019
البنك الأهلي يمد فترة إعفاء القروض الشخصية من المصاريف الإدارية

البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر اليوم الخميس تعليمات للفروع، بمد فترة إعفاء عملاء القروض الشخصية من المصاريف الإدارية 3 شهور إضافية تنتهي في منتصف مارس 2020.

وكان من المقرر أن يوقف البنك هذا الإعفاء، خلال الشهر الجاري، لكنه قرر مده، من أجل تحفيز العملاء للحصول على القروض الشخصية، ومواجهة المنافسة مع البنوك الأخرى.

ويقدم البنك الأهلي برامج مختلفة تحت اسم القرض الشخصي "النقدي" للموظفين بالقطاع العام أو الخاص وأصحاب المهن الحرة، وكذلك قروض بضمان أوعية ادخارية بالبنك.

ويقدم البنك الأهلي برامج مختلفة للقرض الشخصي تحت اسم "الأهلي مرتبات أو تحويل الراتب أو تحويل القسط".

وكان هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك شهدت نموا لتسجل 83 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي "مما يدل على عودة القوة الشرائية ونمو معدلات الاقتصاد".

البنك الأهلي المصاريف الإدارية القروض الشخصية

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