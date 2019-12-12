البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 2%

القاهرة- وكالات:

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي لديه بواقع 200 نقطة أساس إلى 12% اليوم الخميس، وهو ما يتجاوز التوقعات بفارق طفيف ويشير إلى اقتراب دورته للتيسير الشديد من النهاية مع استقرار مستويات التضخم وخروج الاقتصاد من الركود.

وخفض البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 14%، ليجعل أسعار الفائدة "الحقيقية" في تركيا دون المستويات في أغلب الأسواق الناشئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم توقعوا خفضا بواقع 150 نقطة أساس.

وتراجع التضخم في تركيا من ذروة فوق 25% المسجلة خلال الأزمة الموجعة للعملة العام الماضي. لكن بعد ملامسة خانة الآحاد في الأشهر الأخير، زاد إلى 10.6% في نوفمبر.