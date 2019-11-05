تعرف على سعر السمك الجملة بتعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوى أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و50 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها