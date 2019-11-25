رئيس البنك الأهلي لمصراوي: التجديد لمحافظ المركزي يدعم استمرار السياسات النقدية المحفزة للاقتصاد

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يعزز من مجهودات فريق عمل المركزي والجهاز المصرفي ويحافظ على استمرار السياسات النقدية المحفزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الاثنين، قرارا بالتجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية.

وأشار عكاشة في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية على صعيد المؤشرات الاقتصادية وتصنيف مصر الائتماني خلال الأربعة سنوات الماضية والتي واكبتها أيضا مبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة واستهداف الشمول المالي من خلال آليات متعددة.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون "عامر" قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.