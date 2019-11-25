التخطيط تطلق اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية بالأممم المتحدة بأسوان

القاهرة- مصراوي:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الاثنين بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا والمنعقد في الفترة بين 25 إلى 28 من نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة أسوان.

وقال بيان من الوزارة إن فعاليات اليوم الأول من الاجتماع تبدأ بالجلسة الافتتاحية بمشاركة أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، وكذلك كلثوم حمزاوي، المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدولة تونس.

وبحسب البيان تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.

كما يتضمن اليوم الأول جلسة خاصة بعنوان: منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية والعمالة: تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمي في شمال أفريقيا حيث ستتضمن الجلسة مناقشات متعمقة حول تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية.

وقال البيان إنه تم تحديد التعديلات اللازم إجراؤها فيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية لخلق فرص العمل.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك انعقاد اجتماع فريق الخبراء لتأتي الجلسة الافتتاحية للاجتماع بعنوان "تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: التحديات، الفرص والسبيل للمضي قدما".

ويختتم اليوم الأول فعالياته بجلسة بعنوان السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال أفريقيا حيث تدرس الجلسة ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال أفريقيا، بما في ذلك نقاط القوة ونقاط الضعف.

ويواصل اجتماع فريق الخبراء يومه الثاني ليستهل فعالياته بجلسة بعنوان: "تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، بحسب البيان.

وقال إن اليوم الثاني تشهد أولى جلساته تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية لتناقش الجلسة العديد من القضايا يتمثل أبرزها في الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة داخل شمال أفريقيا.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني انعقاد موائد مستديرة (العمل في مجموعات) ومناقشات مفتوحة حول مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة دون الإقليمية وتطبيقات الشباك الموحد.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا: استعراض الموجز الإقليمي – شمال أفريقيا وأخري بعنوان استعراض تنفيذ الاتفاقيات والأجندة الإقليمية والدولية (الأجندة التنموية والمبادرات الخاصة.

وتشهد جلسات اليوم الثالث عرض أهم الرسائل المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليختتم اليوم فعالياته بجلسة بعنوان تقديم مجموعة أدوات التخطيط والإبلاغ المتكاملة (IPRT): مجموعة أدوات من أجل إدماج خطط التنمية الوطنية في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

ويختتم الاجتماع فعالياته في اليوم الرابع له بجلسة بعنوان: استعراض توصيات اجتماع فريق الخبراء والمصادقة عليها: تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: التحديات والفرص وسبل المضي قدماً، كما تشهد فعاليات اليوم الرابع والأخير استعراض تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الحكومية الدولية واعتمادهما الدولي ووضع توصيات المؤتمر مع تحديد موعد انعقاد المؤتمر القادم.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.