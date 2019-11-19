تعرف على سعر الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تراجعها لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 659 جنيها مقابل 660 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وأنهى الذهب تعاملات الأمس على ارتفاع بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار منتصف تعاملات أمس ليصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 660 جنيها لكنه عاد ليتراجع مرة أخرى اليوم.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 5.82 دولار بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1465.69 دولار في الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.