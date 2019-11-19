رئيس هيئة الاستثمار: نسعى لتصبح مصر بوابة الصين للتصدير إلى أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك سعيا مشتركا بين الجانبين المصري والصيني لتعميق العلاقات الاستثمارية، وأن تصبح مصر بوابة الصين للتصدير لأفريقيا، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

جاء ذلك خلال استقبال محمد عبد الوهاب، وفد مقاطعة هاينان الصينية، برئاسة هي شي كنج نائب رئيس اللجنة الشعبية بمجلس النواب المحلي بالمقاطعة، بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعرض محمد عبد الوهاب، تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكد ضرورة استغلال التقارب السياسي بين قيادات البلدين، والعلاقات المصرية الصينية التاريخية، لتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في مجال التصنيع الزراعي والسياحة.

وذكر عبد الوهاب أن التواجد الاستثماري الصيني بدأ في التوسع في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، للاستفادة من حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي المنطقة الحرة بالعين السخنة، ومازالت هناك فرصا كبيرة لمزيد من التوسع.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية تقوم بدور إيجابي لصالح الاقتصاد المصري، على مستوى الإنتاج والتشغيل والتدريب، وتأهيل العمالة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وهي من أفضل الاستثمارات من حيث خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.