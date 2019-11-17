مصادر: أرامكو لن تسوق طرحها الأولي في أمريكا

القاهرة- وكالات:

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن أرامكو السعودية لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة.

وكانت أرامكو أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة.

لكن المصدرين قالا إن أرامكو لن تستند لتلك القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.