أسعار الذهب بمصر ترتفع لأول مرة في 4 أيام خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

عادت أسعار الذهب في مصر، للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، وذلك بعد تراجع استمر لثلاثة أيام في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم إلى 660 جنيها مقابل 659 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن كانت لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المستمرة حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، والتباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% عند 1462.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كانت عقود الذهب الأمريكية الآجلية مستقرة عند 1462.90 دولار للأوقية.