الدولار ينخفض في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار، قرشا واحدا، في البنك التجاري الدولي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، قرشين، إلى 16.10 جنيه، و16.20 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.