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    انطلاق مؤتمر "دافوس الصحراء" الاقتصادي العالمي في السعودية

    10:49 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    انطلاق مؤتمر "دافوس الصحراء" الاقتصادي العالمي في السعودية

    السعودية

    الرياض- (د ب أ):

    انطلقت في السعودية صباح اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

    ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش، التي يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%.

    وتنعقد الفعاليات تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    السعودية مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الرياض

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