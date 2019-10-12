شركات مصر الناشئة الأكثر إبرامًا للصفقات التمويل في أول 9 أشهر من العام

كتب- محمد علاء الدين:

أظهر تقرير لمؤسسة MAGNiTT عن تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموًا في عدد الصفقات المبرمة خلال أول أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير إبرام نحو 354 صفقة استثمارية بقيمة 517 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 30% في قيمة التمويلات عن العام الماضي وبنسبة 3% في عدد الصفقات المبرمة.

وبحسب التقرير بلغ متوسط الصفقات التي تمت نحو 2.5 مليون دولار وهو أعلى متوسط تحققه الشركات الناشئة للتمويلات بالمنطقة.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبراما لصفقات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على 27% من الصفقات المبرمة، وجاءت ثانيا من حيث جذب التمويلات بحصة بلغت 13% من إجمالي التمويلات التي جذبتها المنطقة.

فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول من حيث جذب شركاتهم الناشئة للتمويل باستحواذها على 62% من إجمالي التمويلات التي جذبتها الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصنف التقرير شركة مكسب المصرية الناشئة كأكبر شركة جذبت تمويلًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث، بحصولها على تمويل بقيمة 6.2 مليون دولار .

وقال التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية سيطر على العدد الأكبر من صفقات التمويل المبرمة بحصة 14% من إجمالي الصفقات بزيادة 3% عن الفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بسبب اقبال المستثمرين ومسرعات الأعمال على الشركات الناشئة العاملة بهذا القطاع.

وأظهر التقرير زيادة عدد المستثمرين خلال العام الجاري حتى الربع الثالث ليصل إلى 163 مستثمرًا مقابل 159 مستثمرًا خلال العام الماضي بأكمله.